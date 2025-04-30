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Kuzey Kore, Çok Amaçlı Destroyerinin Silah Sistemini Test Etti

Kuzey Kore, Çok Amaçlı Destroyerinin Silah Sistemini Test Etti
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Nampho'daki test atışını izleyerek, destroyerin silah sistemindeki güdümlü füzeler ve diğer mühimmatları denedi. Kim, nükleer silahlanmanın güçlenmesi gerektiğini vurguladı.

Kuzey Kore, "çok amaçlı destroyerinin" silah sistemini test etti.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ülkenin liman kenti Nampho'daki test atışını yerinde izledi.

Bu kapsamda, "çok amaçlı destroyerin" silah sistemindeki güdümlü füze, uçaksavar füze ve gemideki otomatik silahlar gibi askeri mühimmat denendi.

Kim, "tehditlere karşı kendilerini savunmak için nükleer silahlanmanın güçlenmesi konusunda adım atılması gerektiğini" savundu.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
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