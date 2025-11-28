Haberler

Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore Ortak Tatbikatlarını Eleştirdi

Güncelleme:
Kuzey Kore medyası, ABD ve Güney Kore'nin ortak tatbikatlarını ele alarak, bu faaliyetlerin Kuzey Kore'yi caydırma amacını taşıdığını ve ABD'nin pervasız askeri hamleleri olduğunu öne sürdü. ABD Kore Kuvvetleri ise tatbikatların savunma amaçlı olduğunu vurguladı.

Kuzey Kore medyasında, Güney Kore ile ABD arasında düzenlenen ortak tatbikatların " Kuzey Kore'yi caydırma amacı taşıdığı" değerlendirmesinde bulunuldu.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansında (KCNA), Güney Kore ile ABD arasında düzenlenen ortak tatbikatlara ilişkin değerlendirme yazısı yer aldı.

Söz konusu tatbikatların " Kuzey Kore'yi caydırma amacı taşıdığı" savunulan yazıda, bu tatbikatların ABD'nin "pervasız askeri hamleleri" olduğu yorumu yapıldı.

Yazıda ayrıca, "Güvenlik alanımızı ihlal eden tüm tehditler, Kuzey Kore'nin doğrudan hedefi haline gelecektir ve gerekli şekilde ele alınacaktır." ifadesi kullanıldı.

Yonhap'ın haberine göre ise bu yazının ardından, ABD Kore Kuvvetleri (USFK) tarafından konuya dair açıklama yapıldı.

Eğitimlerin Kore Yarımadası'nda barış ve istikrarın korunmasına odaklandığı belirtilen açıklamada, tatbikatların "tamamen savunma amaçlı" olduğu vurgulandı.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel


