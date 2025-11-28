Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'nin Askeri Tatbikatını Kınadı

PYONGYANG, 28 Kasım (Xinhua) -- Resmi Kore Merkezi Haber Ajansı, ABD ile Güney Kore arasındaki askeri tatbikat ve silah yığınağı yapma politikasını kınayarak, Washington'ı "barış ve istikrarı tehdit eden ve stratejik güvenlik dengesini bozan elebaşı" olarak nitelendirdi.

Ajans cuma günü yayımladığı yorum haberinde ABD ve Güney Kore'nin kısa süre önce Güney Kore'ye "sızma" girişimleriyle mücadele bahanesi altında, Kyonggi eyaletinin Phyongthaek kenti yakınlarındaki sularda özel operasyon karşıtı deniz tatbikatı düzenlediğini belirtti. Tatbikatta bir güdümlü füze destroyeri, denizaltı savar helikopterler ve deniz devriye uçakları gibi deniz ve hava kuvvetleri güçlerinin kullanıldığı belirtildi.

Washington'ın Kuzey Kore'yi ve bölge ülkelerini caydırmaya yönelik ortak operasyonel kapasiteyi güçlendirmek üzere Kyonggi eyaletindeki Osan Hava Üssü'ne F-16 savaş uçakları konuşlandırdığı da ifade edildi.

Haberde, "ABD, bölge ülkelerini tehdit ederek askeri gücünü sergilemeye yönelik sicilini sürdürürken, Kuzey Kore ise ulusal egemenlik ve çıkarlarını savunmaya ve temel haklarını kullanarak bölgesel barış ve istikrarı korumaya daha büyük bir kararlılıkla devam edecektir" denildi.