Haberler

Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'nin Askeri Tatbikatını Kınadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuzey Kore, ABD ile Güney Kore arasındaki askeri tatbikat ve silah yığınağını kınayarak, Washington'ı barışı tehdit eden bir elebaş olarak nitelendirdi. Tatbikatta, ABD'nin Kuzey Kore'yi caydırmaya yönelik askeri gücünü sergilediği ifade edildi.

PYONGYANG, 28 Kasım (Xinhua) -- Resmi Kore Merkezi Haber Ajansı, ABD ile Güney Kore arasındaki askeri tatbikat ve silah yığınağı yapma politikasını kınayarak, Washington'ı "barış ve istikrarı tehdit eden ve stratejik güvenlik dengesini bozan elebaşı" olarak nitelendirdi.

Ajans cuma günü yayımladığı yorum haberinde ABD ve Güney Kore'nin kısa süre önce Güney Kore'ye "sızma" girişimleriyle mücadele bahanesi altında, Kyonggi eyaletinin Phyongthaek kenti yakınlarındaki sularda özel operasyon karşıtı deniz tatbikatı düzenlediğini belirtti. Tatbikatta bir güdümlü füze destroyeri, denizaltı savar helikopterler ve deniz devriye uçakları gibi deniz ve hava kuvvetleri güçlerinin kullanıldığı belirtildi.

Washington'ın Kuzey Kore'yi ve bölge ülkelerini caydırmaya yönelik ortak operasyonel kapasiteyi güçlendirmek üzere Kyonggi eyaletindeki Osan Hava Üssü'ne F-16 savaş uçakları konuşlandırdığı da ifade edildi.

Haberde, "ABD, bölge ülkelerini tehdit ederek askeri gücünü sergilemeye yönelik sicilini sürdürürken, Kuzey Kore ise ulusal egemenlik ve çıkarlarını savunmaya ve temel haklarını kullanarak bölgesel barış ve istikrarı korumaya daha büyük bir kararlılıkla devam edecektir" denildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
ABD basınından çok konuşulacak iddia: Maduro Türkiye'ye sürgün edilebilir

Savaşın başlaması an meselesi! Sürgün yeri olarak Türkiye'yi seçtiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal

O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal
170 altın bileziği alıp kaçtı! Kuyumcuyu soyan kişinin kimliği ağızları açık bıraktı

Kuyumcuyu soyan kişinin kimliği ağızları açık bıraktı
Bu köyün görülmemiş bir özelliği var! 60 yıldır özenle korunuyor

Bu köyün görülmemiş bir özelliği var! 60 yıldır özenle korunuyor
Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor

Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor
O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal

O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal
Binalarda 1 Ocak'tan itibaren yağmur suyu hasadı ve gri su sistemi zorunlu olacak

Binalarda 2026'dan itibaren zorunlu olacak! Su tasarrufunda büyük adım
Altay'dan Süper Lig devini yıkan haber

Altay'dan Süper Lig devini yıkan haber
Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Sergen Yalçın 4 isme 'Güle güle' dedi

Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Sergen Yalçın 4 isme "Güle güle" dedi
Mansur Yavaş'ın suç duyurusuna Osman Gökçek'ten jet yanıt

Mansur Yavaş'ın hamlesi sonrası ilk açıklama geldi
Akaryakıta gece yarısı çifte indirim

Araç sahiplerinin yüzü gülecek! Gece yarısı çifte indirim geldi
Rıdvan Dilmen, ''Elinde korkunç bir silah var'' diyerek Fenerbahçe'nin yıldızını açıkladı

''Elinde korkunç bir silah var'' diyerek Fener'in yıldızını açıkladı
Ankara'da 153 kişinin zehirlenmesiyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Ankara'da 153 kişi aynı anda hastaneye koştu, 4 kişi gözaltında
Palu ailesi belgesel oluyor

Bir zamanların en çok konuşulan ailesiydi! Ünlü oluyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.