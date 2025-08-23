Kuzey Kore, ABD-Güney Kore Askeri Tatbikatını Kınadı

PYONGYANG, 23 Ağustos (Xinhua) -- Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore arasında devam eden büyük çaplı ortak askeri tatbikatı kınadı. Tatbikatı "son derece kışkırtıcı" olarak nitelendiren Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'yi Kore Yarımadası'ndaki barışı bozan "baş suçlular" olarak tanımladı.

Kuzey Kore Genelkurmay Başkanlığı sözcüsü, cumartesi günü Kore Merkezi Haber Ajansı'nda yayımlanan basın açıklamasında Güney Kore'nin kara, deniz ve hava sahasında gerçekleştirilen Ulchi Freedom Shield tatbikatının " Kuzey Kore'ye ani bir önleyici saldırı amaçlayan, gerçek bir savaş hazırlığı niteliğinde son derece kışkırtıcı ve saldırgan bir tatbikat" olduğunu söyledi.

Tatbikatın ciddiyetine ve tehlikesine dikkat çeken sözcü, bu askeri faaliyetin Kuzey Kore'nin nükleer tesislerine yönelik önleyici saldırı simülasyonu ile çeşitli askeri manevralar ve gerçek mühimmatlı atış tatbikatlarını içerdiğini belirtti.

Sözcü, Kuzey Kore ordusunun, tam hazırlık durumunu daha da güçlendirecek ve ülkenin güvenliğine doğrudan tehdit oluşturan düşman güçlerin askeri provokasyonlarına karşı "uygun ve ayrım gözetmeksizin meşru müdafaa hakkını" kullanarak yanıt vereceğini söyledi.