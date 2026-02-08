Haberler

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancıların saldırısında 15 sivil hayatını kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Kuzey Kivu eyaletinde, ADF adlı isyancı grup tarafından düzenlenen silahlı saldırılarda 15 sivil hayatını kaybetti. Saldırılarda birçok ev yağmalandı ve ateşe verildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Kuzey Kivu eyaletinde isyancıların silahlı saldırılarında 15 sivil yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kuzey-Kivu eyaletine bağlı Mambimbi-Isigo köyünde Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grup üyeleri sivillere yönelik silahlı saldırı düzenledi.

Köydeki birçok evi yağmalayıp ateşe veren ADF üyeleri, 2'si kadın 15 sivili öldürdü.

ADF üyelerinin yıl başından bu yana düzenlediği saldırılarda en az 63 sivil hayatını kaybetti.

Uganda ve KDC'de 1990'ların sonlarından itibaren faaliyet göstermeye başlayan ADF, Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu (NALU), Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati gibi hareketlerin eski üyelerinin bir araya gelmesiyle oluşturuldu.

ADF'nin saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü, yüzbinlerce kişinin yerinden edildiği belirtiliyor.

