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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41. Kuruluş Yıldönümü Antalya'da Kutlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41. Kuruluş Yıldönümü Antalya'da Kutlandı
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41. kuruluş yıldönümü, Antalya'da düzenlenen törenle kutlandı. Törende, KKTC Antalya Başkonsolosu Aslı Erkmen, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesine vurgu yaptı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 41. kuruluş yıldönümü Antalya'da törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene, KKTC Antalya Başkonsolosu Aslı Erkmen, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hakimoğlu, siyasi partiler ve kurum temsilcileri ile Kıbrıs gazileri katıldı.

Törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Erkmen, yaptığı konuşmada, 41 yıl önce bugün Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla taçlandığını söyledi.

Ana vatan Türkiye'nin garantörlük hakkını kullanarak 20 Temmuz 1974'te adaya askeri müdahalesiyle tarihte eşi benzeri az görülen bir varoluş ve özgürlük mücadelesi verdiğini belirten Erkmen, "Kıbrıs Türkleri 450 yıllık geçmişin son 50 yılında da mücadelelerle dolu bir devletleşme süreci yaşamıştır. 1974'te mücadele ile Kıbrıs halkının özgürlük, egemenlik, eşitlik ve güvenliğimizi asla Rum insafına terk etmeyeceğimizin ilanıdır." dedi.

Erkmen, ana vatan Türkiye'nin mücadelesi sayesinde KKTC'nin Türk devletleri teşkilatına gözlemci üye yapılması uluslararası kabul ve görünürlük temelinde izlenen siyasetin somut sonucu olduğunu anlattı.

Kıbrıs Türk halkının Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu kaydeden Erkmen, "Türk devletleri ile her alanda ilişki kurmaya hazır bir devlet yapısına sahiptir. KKTC'nin gözlemci üyeliği ile Türk devletleri teşkilatının sınırları Doğu Akdeniz'e kadar genişlemiş ve en güneydeki Türk devleti olan KKTC'nin katılımıyla daha da güçlü hale gelmiştir. Bu topraklarda var olma mücadelesi veren atalarımızın fedakarlıklarını unutmadan büyük bir onur ve sorumlulukla cumhuriyetimizi daha ileriye taşımak için elbirliğiyle çalışmak hepimizin en önemli görevidir." diye konuştu.

Konuşmanın ardından programa katılanlar toplu fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel
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