Kuzey İrlanda Yüksek Mahkemesi, Ruanda'ya sınır dışı edilme yasasını iptal etti

Kuzey İrlanda Yüksek Mahkemesi, düzensiz göçmenlerin Ruanda'ya sınır dışı edilmesini öngören yasanın bazı iç ve uluslararası anlaşmalara aykırı olduğunu belirtti.

Kuzey İrlanda İnsan Hakları Komisyonu ile 16 yaşında adaya gelen İranlı bir sığınmacının "Ruanda Planı" olarak bilinen yasaya karşı açtığı davada, karar açıklandı.

Kuzey İrlanda Yüksek Mahkemesi hakimlerinden Michael Humphreys, karara ilişkin yaptığı açıklamada, Ruanda Planı'nın İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış anlaşmaları ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi(ne aykırı olduğunu söyledi.

Humphreys, İngiltere'nin, Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasındaki ilişkileri belirlemek üzere AB ile imzaladığı Windsor Çerçeve Anlaşması'na da işaret etti.

Bu anlaşmadaki, İrlanda'da Katolik-Protestan savaşını bitiren 1998 tarihli Belfast (Hayırlı Cuma) Anlaşması'nda elde edilen hiçbir hakkı geriye götüremeyeceği maddesine değinen Humphreys, Ruanda Planı'nın ise Kuzey İrlanda'daki düzensiz göçmen haklarında azalmaya yol açacağını kaydetti.

Humphreys, "Söz konusu yasal hükümlerin her biri Belfast Anlaşması'nda sağlanan korumayı ihlal etmektedir." derken, Ruanda Planı'nın hukuki itirazlara yol açan bölümlerinin Kuzey İrlanda'da uygulanmamasına karar verdi.

Hükümet temyize gidecek

Ülke medyasında yer alan habere göre İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ise Kuzey İrlanda Yüksek Mahkemesi'nin kararıyla ilgili ilk açıklamasında, "Hiçbir şeyi değiştirmez." dedi.

Sunak, "Belfast Anlaşması'ndaki taahhütler her zaman amaçlandığı şekilde yorumlanmalı ve yasa dışı göç gibi konuları kapsayacak şekilde genişletilmemelidir." değerlendirmesini yaptı.

Başbakan, kararı temyize götüreceklerini de belirtti.

Kuzey İrlanda'da monarşi yanlısı Demokratik Birlik Partisi lideri Gavin Robinson da karar tepki gösterdi. Robinson, Birleşik Krallık ülkeleri arasında göçmen politikaları farklılıkları olmaması için İngiltere hükümetinin önlem alması gerektiğini söyledi.

Robinson, "Her ülkenin farklı politikası olursa bu durum Kuzey İrlanda'yı kanundan kaçan sığınmacılar için çekici hale getirir." dedi.