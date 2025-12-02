Haberler

Kuzey İrlanda'da seçimle göreve gelenleri tehdit eden ayrılıkçı gruba yönelik soruşturma başlatıldı

Kuzey İrlanda'da seçimle göreve gelenleri hedef alan 'Yeni Cumhuriyetçi Hareket' isimli gruba yönelik soruşturma başlatıldı. Grup, meşru hedef olarak belirledikleri parlamento üyelerine yönelik tehditlerde bulundu. Polis, açıklamanın kabul edilemez olduğunu ifade ederek soruşturmayı sürdürüyor.

Kuzey İrlanda'da, bir görüntü yayımlayarak ülkede seçimle göreve gelenlerin meşru hedef olduğunu açıklayan Kraliyet ve göçmen karşıtı "Yeni Cumhuriyetçi Hareket" isimli gruba yönelik soruşturma başlatıldı.

İrlanda Cumhuriyeti bayrağı önünde konuşan, yüzleri maskeli ve silahlı 3 kişinin, Newry, Mourne and Down bölgesinde yaşayanlara hitaben yaptıkları açıklamanın görüntüsü dün sosyal medyada paylaşıldı.

Kuzey İrlanda Bölgesel Parlamentosu üyelerinin görevlerini yapmadığını belirten grup sözcüsü, Kuzey İrlanda'da çocuklara yanlış cinsel yönelim eğitimi verildiğini ve göçmenlerle sokakların güvensiz hale geldiğini savundu.

"Yeni Cumhuriyetçi Hareket" adını verdikleri grup için tüm parlamento üyelerinin hedef olduğunu belirten grup sözcüsü, "Ev adreslerinizi ve tüm hareketlerinizi biliyoruz. Hepiniz bizim meşru hedefimizsiniz." ifadesini kullandı.

Paylaşımın yayılmasının ardından soruşturma başlatan Kuzey İrlanda Polisi, daha önce adı duyulmamış grubun açıklamasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Polisten yapılan açıklamada, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı ve görüntülerdeki kişilerin kimliğini belirleme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

İrlandalı siyasilerden tepki

Kuzey İrlanda'nın İrlanda ile birleşmesini savunan iki büyük partinin temsilcileri, Yeni Cumhuriyetçi Hareket'in açıklamasına tepki gösterdi.

İrlanda milliyetçiliğinin simge partisi Sinn Fein'in İngiltere Parlamentosundaki milletvekili Daire Hughes, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Bu sinsi tehditler, demokrasiye ve seçilmiş üyelere yetki veren halka bir saldırıdır. Bu kişiler kimseyi temsil etmediği gibi partimin üyelerini de görevlerini yapmaktan alıkoyamayacak." diye konuştu.

Sosyal Demokrat İşçi Partisinin Newry, Mourne and Down bölgesinde belediye meclis üyesi olarak görev yapan Peter Byrne de "Göç politikası konusunda endişe verici şekilde son aylarda çok fazla tehdit aldık. Eğer insanlar, yerel yönetimlerin aldığı kararlardan memnun değilse, bir demokraside yaşıyoruz. İddialarından emin olanlarla tartışmalıyız." dedi.

Kraliyet yanlısı Demokratik Birlik Partisinin Kuzey İrlanda Parlamentosu üyesi Diane Forsythe de açıklamasında, "Kraliyet yanlısı siyasiler yıllardır o bölgede saldırı ve tehdide maruz kalıyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Behlül Çetinkaya - Güncel
Haberler.com
