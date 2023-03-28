Kuzey İrlanda'da terör tehdidi seviyesi 'ciddi'ye yükseltildi

Kuzey İrlanda'daki terör tehdidi seviyesi "önemli"den, bir saldırının kuvvetle muhtemel olduğunu gösteren "ciddi"ye yükseltildi.

Kuzey İrlanda'daki terör tehdidi seviyesi "önemli"den, bir saldırının kuvvetle muhtemel olduğunu gösteren "ciddi"ye yükseltildi.

İngiltere'nin Kuzey İrlanda'dan Sorumlu Bakanı Chris Heaton-Harris, parlamentoya yaptığı yazılı açıklamada, Kuzey İrlanda'daki terör tehdidi seviyesinin "ciddi"ye yükseltilmesi kararının bakanlardan bağımsız olarak iç istihbarat servisi MI5 tarafından alındığını belirtti.

Bakan Heaton-Harris, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"MI5, Kuzey İrlanda'ya yönelik Kuzey İrlanda Bağlantılı Terörizm tehdidini 'önemli' (saldırı muhtemel) seviyesinden 'ciddi' (saldırı kuvvetle muhtemel) seviyesine yükseltmiştir. Halk tetikte olmalı ancak paniğe kapılmamalı ve endişelerini Kuzey İrlanda Polis Teşkilatına (PSNI) bildirmeye devam etmelidir."

Kuzey İrlanda'daki terör tehdidi seviyesinin artırılması kararı, geçen ay bir polis memuruna yapılan silahlı saldırının ardından geldi. Saldırıyı, Yeni IRA (İrlanda Cumhuriyet Ordusu) üstlenmişti.

Kuzey İrlanda'da geçen yıl terör tehdidi seviyesi, 12 yıl sonra "ciddi"den (saldırı kuvvetle muhtemel), "önemli"ye (saldırı muhtemel) düşürülmüştü.

"Ciddi" saldırının kuvvetle muhtemel görüldüğüne işaret ediyor

İngiltere'de "kritik", "ciddi", "önemli", "orta" ve "düşük" olmak üzere beş tehdit seviyesi bulunuyor.

"Kritik" seviyesi, her an bir terör saldırısı olabileceğine dair somut bir istihbaratın olduğu anlamına gelirken "ciddi" seviyesi, böyle bir istihbarat olmamakla saldırının kuvvetle muhtemel görüldüğünü gösteriyor.

Tehdit seviyesi, Müşterek Terörizm Analiz Merkezince (JTAC) belirleniyor. İngiliz istihbarat kurumu MI5'in bünyesinde çalışmalarını yürüten JTAC; polis, hükümet ve bazı güvenlik kurumlarında görev yapan terörle mücadele uzmanlarından oluşuyor.

Kuzey İrlanda'daki silahlı gruplar varlıklarını sürdürüyor

İngiltere, İrlanda'nın bağımsızlığı için mücadele veren İrlanda Cumhuriyetçi Ordusunun (IRA) terör eylemlerinin hedefi olmuştu.1920'li yıllarda İrlanda Adası ikiye bölünmüş, Kuzey İrlanda İngiltere'nin parçası olmayı sürdürürken, Güney kademeli olarak İrlanda Cumhuriyeti adı altında bağımsızlığını kazanmıştı.

İngiltere, 1960'lı yılların sonundan 1999'da yürürlüğe giren Belfast Anlaşması'na kadar İrlanda kaynaklı ayrılıkçı terör örgütünün saldırılarına sahne olmuştu.

Barış anlaşmasının ardından IRA kademeli olarak silah bırakırken, örgüt içinden şiddeti sürdürmek isteyen yeni gruplar IRA ile bağlantılı adlar altında eylemlerini sürdürmüştü.

Ocak 2019'da Ian Ogle adlı bir işçi İngiltere'ye sadakati savunan Ulster Savunma Birliği (UDA) örgütü, nisanda da gazeteci Lyra McKee Yeni IRA örgütü tarafından öldürülmüştü.

Ayrıca yine aynı yıl Kuzey İrlanda'nın Londonderry kentindeki mahkeme binası önünde bombalı saldırı düzenlenmiş, olayı Yeni IRA üstlenmişti.

Bölgede, 29 Mart 2021'de de Avrupa Birliği (AB) ile varılan Brexit anlaşması gereği Kuzey İrlanda ve Birleşik Krallık'ın geri kalanı arasında ticarete sınırlama getiren düzenlemeye karşı çıkan birlik yanlısı Protestanlar, yeniden sokağa çıkmış ve şiddet olayları meydana gelmişti.