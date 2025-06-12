Kuzey İrlanda'da Şiddet Olayları Üçüncü Günde Devam Ediyor

- Kuzey İrlanda'da şiddet olayları üçüncü günde: Eğlence merkezi ateşe verildi

BELFAST - Kuzey İrlanda'nın üst üste üçüncü gece yaşanan şiddet olaylarında maskeli gençler, göçmenlerin kaldığı bir eğlence merkezini ateşe verdi.

Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'a yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki Ballymena kasabasında hafta sonu bir kız çocuğuna cinsel saldırıda bulundukları iddiasıyla iki kişinin yargılandığı davanın ardından pazartesi akşamı sokaklarda başlayan karışıklık 3. günde devam etti. Ballymena kasabasında göçmenlerin evlerini hedef alan göstericiler polise bir kez daha yabancı madde, taş ve molotof kokteyli attı. Polis kalabalığı dağıtmak için tazyikli su, köpekler ve coplarla karşılık verdi. Şiddet olayları diğer kasabalara da sıçradı. Larne kasabasında bir eğlence merkezi, maskeli grup tarafından ateşe verildi. Tesis, hafta başında Ballymena'da yaşanan olayların ardından göçmenlerin geçici barınma merkezi olarak kullanılıyordu.

Cinsel saldırı olayının ardından sokaklara dökülen maskeli gençler, göçmenlerin evlerini hedef alarak ateşe vermişti.

Sokakları karıştıran cinsel saldırı olayı

Pazartesi günü 14 yaşındaki 2 çocuk, hafta sonu bir kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla mahkemeye çıkarılmıştı. İrlanda medyası saldırgan çocukların Rumen olduğunu aktarmıştı. İki çocuğun suçlamayı reddettiği, 2 Temmuz'a kadar gözaltında tutulacakları belirtilmişti.