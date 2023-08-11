Kuzey İrlanda'da Polis ve Sivil Memurların Bilgileri Sızdırıldı

Kuzey İrlanda'da 10 bine yakın polis ve sivil memurun bilgilerinin sızdırılmasıyla ilgili konuşan Kuzey İrlanda Polis Teşkilatı Emniyet Müdürü Simon Byrne, Cumhuriyet yanlısı bazı siyasetçilerin bu bilgilere sahip olduğunu iddia ettiklerini söyledi.

Kuzey İrlanda'da 10 bine yakın polis ve sivil memurun bilgilerinin sızdırılmasıyla ilgili konuşan Kuzey İrlanda Polis Teşkilatı Emniyet Müdürü Simon Byrne, Cumhuriyet yanlısı bazı siyasetçilerin bu bilgilere sahip olduğunu iddia ettiklerini söyledi.

Byrne, dün ortaya çıkan olayla ilgili düzenlediği basın toplantısında, kurumsal ölçekte yaşanan bu bilgi sızıntısıyla ilgili üzgün olduğunu belirtti.

Bilgi Edinme Özgürlüğü (FOI) kapsamında emniyet mensuplarının isimlerinin baş harfi, soy isimlerin tamamı, rütbe, görev bölgeleri ve bağlı bulundukları birim gibi bilgilerinin paylaşılmasının "insan hatası" olduğunu vurgulayan Byrne, "Cumhuriyetçi muhalif siyasetçilerin WhatsApp'ta dolaşan bu bilgilerinin bir kısmına sahip olduğunu iddia ettiklerinin farkındayız." dedi.

Byrne, şimdilik "iddia" halinde olan bu açıklamaları henüz doğrulayamadıklarını dile getirerek, bilgilerin tehdit, şantaj ve zarar vermek isteyen üçüncü şahıslara geçmesi riskinin en kötü ihtimal olarak ele alındığına işaret etti.

Bazı polis memurlarının görev yerlerinde değişiklikler yapmayı düşündüklerini kaydeden Byrne, bunlar arasında dikkat çekici soyadıyla ifşa olma ihtimali yüksek olanların bulunduğunu bildirdi.

Terör tehdit seviyesi martta yükseltilmişti

Kuzey İrlanda Polisince, dün yapılan açıklamada, 10 bine yakın personelin, İngiltere iç istihbarat servisinin (MI5) Kuzey İrlanda görevli 40 mensubunun ve bazı sivil istihbarat memurlarının bilgilerinin, FOI kapsamında yapılan bir talebe cevap esnasında paylaşıldığı belirtilmişti.

Verilerin 3 saate yakın kamuya açık kaldığı aktarılırken, geçmişte terör olaylarının yaşandığı ve Cumhuriyetçi-Kraliyetçi ayrımının sürdüğü ülkede polislerin bilgilerinin ortaya çıkmasından rahatsızlık duyduğu ifade edilmişti.

Terör örgütü İrlanda Cumhuriyet Ordusu (IRA) silah bıraktıktan sonra kurulan Yeni IRA, 2023 yılbaşı mesajında, Kuzey İrlanda'daki İngiliz yönetimini sona erdirmek için elindeki tüm imkanları kullanacağı sözü vermişti.

Şubat ayına gelindiğinde ise Kıdemli Polis Müfettişi John Caldwell, çalıştırdığı 15 yaş altı futbol takımının antrenmanı sonrası bir grup tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. Bu olayın ardından martta ülkede terör tehdidi seviyesi, bir saldırının kuvvetle muhtemel olduğu "ciddi" seviyesine yükseltilmişti.

Kuzey İrlanda'da terör tehdidi seviyesi, 12 yılın ardından ilk kez 2022'de "ciddi"den "önemli" seviyesine düşürülmüştü.