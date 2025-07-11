Kuzey İrlanda'da 'On İkinci' Festivali'nde Göçmen Temalı Kışkırtıcı Olay

Kuzey İrlanda'da kraliyet yanlılarının her yıl büyük ateşler yakarak kutladığı "On İkinci" adlı festivalde, üzerinde göçmenleri temsil eden cansız mankenlerin yer aldığı sembolik bir şişme bot ateşe verildi.

Protestan İngiltere Kralı 3. William'ın, Katolik Kral 2. ve 7. James'e karşı 12 Temmuz 1690'da kazandığı Boyne Savaşı'nın 335'inci yıl dönümü kapsamında, Kuzey İrlanda'da kraliyet yanlılarının yaşadığı bölgelerde "On İkinci" adı verilen festival ateşler yakılarak kutlanmaya başlandı.

Her yıl 12 Temmuz'dan önce başlayan ve en büyük ateşlerin 11 Temmuz gecesi yakıldığı kutlamalar kapsamında, Tyrone Kontluğu'na bağlı Moygashel kasabasında da büyük bir ateş yakıldı.

İnşaat paletleriyle oluşturulan yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki bir kulenin üzerine, Manş Denizi'ni geçmeye çalışan düzensiz göçmenleri temsil eden ve can yeleği giydirilmiş cansız mankenlerle dolu bir bot yerleştirildi.

Kulenin üzerinde, "Botları durdur", "Göçmenlerden önce gaziler" ve "Yasa dışı göçü durdur" yazılı pankartlar yer alırken temsili göçmen botuna İrlanda Cumhuriyeti bayrağı iliştirildi.

Polis soruşturma başlattı

Dün gece ateşe verilen ve sabahın ilk saatlerine kadar yanan kuleyle ilgili Kuzey İrlanda Polisi (PSNI) soruşturma başlattı.

PSNI'dan yapılan açıklamada, temsili göçmen botunun yakılmasıyla ilgili çok sayıda şikayet geldiği belirtilerek, "Polis, bu nefret suçunu incelemektedir." bilgisi paylaşıldı.

PSNI Müdürü Jon Boutcher da yaptığı yazılı açıklamada, "Bu hafta boyunca yakılacak festival ateşlerinin güvenli, saygılı ve herkesi kapsayıcı olması gerektiğini söylemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Boutcher, festivalin Kuzey İrlanda için önemli bir etkinlik olduğunu belirterek, "Festivalin birçok insan için önemli bir kimlik duygusunu temsil ettiğini biliyorum. Etkinlikler, yerel geleneklerimiz aracılığıyla tüm toplulukların kapsayıcılık ve gurur ruhuyla bir araya geldiği etkinlikler olmalıdır." değerlendirmesini yaptı.

Tüm kültür ve topluluklara saygının önemine vurgu yapan Boutcher, "Güçlü ve güvenli toplumun temeli saygıdır. Kışkırtma ve nefretin yeri yoktur. Kutlamalarda ayrıştırmanın değil hoşgörünün yeri vardır." ifadesine yer verdi.

Kutlamalar boyunca polisin sahada olacağı ve gerekli yerlerde sert tedbirler alacağının altını çizen Boutcher, kutlamalar sonrası tüm tarafları bir araya getirerek yeniden bilgilendirme ve inceleme yapacaklarını kaydetti.

İrlanda Kilisesi Başpiskoposu: "Hristiyanlıkla hiçbir ilgisi yok"

Sembolik göçmen botunun yakılmasına Kuzey İrlanda siyasi partileri ve dini liderleri de tepki gösterdi. Kraliyet yanlısı Demokratik Birlik Partisinden yapılan açıklamada, kutlamaların pozitif bir kültürel etkinlik olması gerektiği aktarılırken yine kraliyet yanlısı Ulster Birlik Partisi, "Ateşlere mankenler, bayraklar, pankartlar yerleştirmek adetlerimizde yoktur ve olmamalıdır." açıklamasını yaptı.

İrlanda'yla birleşme yanlısı Sinn Fein'den yapılan açıklamada ise Moygashel'deki olayın açık bir kışkırtma ve nefret suçu olduğu vurgulandı.

İrlanda Kilisesi Başpiskoposu John McDowell ise açıklamasında, "Irkçı, tehditkar ve kışkırtıcı. Bunun Hristiyanlıkla ve Protestan kültürüyle hiçbir ilgisi olmadığı gibi insanlık dışı ve Hristiyanlık dışı." ifadesini kullandı.