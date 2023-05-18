Kuzey İrlanda'da halk belediye meclis üyelerini belirlemek için sandık başında

Kuzey İrlanda'da halk belediye meclis üyelerini belirlemek için sandık başına gitti.

Yaklaşık 800 adayın 462 sandalye için yarışacağı seçimde 1,4 milyon seçmen yerel saatle 22.00'a kadar oy kullanabilecek.

Kuzey İrlanda'daki mevcut 11 yerel yönetimin tamamında düzenlenecek seçimde birlik yanlısı Demokratik Birlik Partisi (DUP) son yerel seçimde elde ettiği çoğunluğu korumayı amaçlıyor.

İrlanda Cumhuriyet Ordusunun (IRA) siyasi kanadı cumhuriyet yanlısı Sinn Fein ise son genel seçimlerde elde ettiği başarıyı yerel meclislere de taşıyarak sandalye sayısını artırmayı hedefliyor.

En son 2019'da yapılan yerel seçimlerde en yüksek sandalyeyi DUP kazanmıştı. Toplamda 122 sandalye kazanan DUP'un ardından 105 sandalye kazanan Sinn Fein ikinci sırayı almıştı.

Liverpool Üniversitesi İrlanda Araştırmaları Enstitüsünün yaptığı ankete göre, Sinn Fein'in yaklaşık yüzde 30 oy alarak en çok sandalye kazanan parti olması bekleniyor.

Kuzey İrlanda'nın yapısı gereği yerel hükümet başbakanının DUP ve Sinn Fein arasındaki anlaşmayla belirlenmesi gerekiyor.

Ancak son genel seçimlerde tarihinde ilk kez Kuzey İrlanda'da birinci olan Sinn Fein'in yerel hükümet başbakanını belirlemesine DUP karşı çıkıyor.