Kuzey İrlanda'da Göçmen Karşıtı Eylemler Devam Ediyor

Kuzey İrlanda'da polis, 9 Haziran akşamı başlayan göçmen karşıtı eylemlerde göçmenlerin sığındığı bir binanın dün gece ateşe verilmek istendiğini duyurdu.

Kuzey İrlanda Polisi (PSNI) yaptığı açıklamada, Ballymena kenti başta olmak üzere bazı kentlerde göçmen karşıtlarının polisle çatışıp çevreye zarar verdiği eylemlerin üçüncü gecesinde 9 polisin yaralandığını kaydetti.

Dün gece başlayıp sabahın ilk saatlerine kadar devam eden olaylarda polise molotofkokteyli, taş, tuğla ve havai fişek atıldığı belirtilen açıklamada, 6 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Açıklamada, polisin eylemcileri dağıtmak için toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) ve elektroşok kullandığı belirtilerek, Ballymena'ya 35 kilometre uzaklıktaki Larne'deki bir spor salonunun, eylemlerden endişe eden göçmenlere kapısını açtığı aktarıldı.

Sığınmacılar içindeyken salonun ateşe verilmek istendiğine işaret edilen açıklamada, olayda yaralanan olmadığı ifade edildi.

Carrickfergus kentinde maskeli eylemcilerin yolları kapattığı aktarılan açıklamada, Coleraine'de eylemcilerin, tren garına giden bir otobüse saldırıp tren ve otobüs seferlerinin aksamasına neden olduğu, çöp konteynerlerini ateşe verdiğine ve kapısını kırdıkları bir lastik dükkanındaki lastikleri yaktıkları belirtildi.

Açıklamada, saat 01.00'de sona eren eylemlerin diğer kentlerde çoğunlukla barışçıl geçtiği, dün polise atılan yabancı maddeler arasında bir balta bulunduğu bildirildi.

Öte yandan, olaylarda yer aldığı gerekçesiyle gözaltına alınan üç kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Tutuklanan kişilerin 15, 17 ve 18 yaşlarında olduğu açıklandı.

Kuzey İrlanda'daki göçmen karşıtı eylemler

Birleşik Krallık'a bağlı Kuzey İrlanda'nın Ballymena kentinde polis, Romanyalı olduğu belirtilen 14 yaşındaki iki çocuğun 7 Haziran'da bir kız çocuğuna yönelik cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

İki çocuğun 9 Haziran'da hakim karşısına çıkmasının ardından kentte akşam saatlerinde göçmen karşıtı eylemler başlamıştı.

Kentin zanlıların yaşadığı, cinsel saldırının gerçekleştiği bölgesinde bir anma etkinliği olarak başlayan eylem, kısa sürede kontrolden çıkmış ve maskeli kişiler bazı ev ve işyerlerine saldırmıştı.

Eylemcilerin polise havai fişek, molotofkokteyli ve taş attığı olaylarda 4 ev ateşe verilirken çok sayıda ev, işyeri ve araç zarar görmüştü.

Olaylarda, ilk gün 15 polis, ikinci gün 17 polis yaralanmıştı. Cinsel istismar suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında iki çocuğa ek olarak 28 yaşında bir erkek daha gözaltına alınmıştı.