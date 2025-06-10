Kuzey İrlanda'da Cinsel Saldırı Davası Sonrası Olaylar: Sokaklar Karıştı

- Kuzey İrlanda'da cinsel saldırı davasının ardından sokaklar karıştı

Dört ev ateşe verildi

BELFAST - Kuzey İrlanda'nın Ballymena kasabasında bir kız çocuğuna yönelik cinsel saldırı iddialarının ardından sokağa dökülen kalabalık grup, 4 evi ateşe verdi.

Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'a yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki Ballymena kasabasında hafta sonu bir kız çocuğuna cinsel saldırıda bulundukları iddiasıyla iki kişinin yargılandığı davanın ardından sokaklar karıştı. İrlanda medyası cinsel saldırıda bulunanların Rumen olduklarını aktarırken, maskeli ve öfkeli kalabalık bazı evleri hedef aldı. Bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Maskeli gençler evlere ve polise taş atarken, çok sayıda evin camları kırıldı. 4 ev ise ateşe verildi.

Kuzey İrlanda Polis Teşkilatından yapılan açıklamada, polis memurlarına çok sayıda yabancı madde atıldığı ve birçok evde de hasar meydana geldiği ifade edildi.

Bölge halkına sakin kalma ve sorumlu davranma çağrısında bulunuldu.