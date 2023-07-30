Kuzey Irak'ta yaralanan astsubay tedavi altına alındı

Kuzey Irak kırsalında bölücü terör örgütüne karşı yürütülen operasyonda yaralanan Afyonkarahisarlı astsubay çavuş tedavi altına alındı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, yaptığı açıklamada, yaralı askerin tedavisinin devam ettiğini kaydederek, "Kuzey Irak kırsalında 29 Temmuz 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensubu teröristler ile mücadele esnasında arazide EYP patlaması sonucu Dinar ilçemiz nüfusuna kayıtlı İstikam Astsubay Çavuş Fatih Çetin yaralanmıştır. Yaralı askerimiz gece uçak ile GATA'ya getirilmiştir. Şu an GATA Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanlığı olarak askerimize acil sağlık, ailemize sabır dileriz" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR