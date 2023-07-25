Kuzey Irak'ta şehit düşen Mehmet Can memleket Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı

Kuzey Irak'ta arama tarama faaliyetleri sırasında şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Mehmet Can'ın cenazesi, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde toprağa verildi. Törene, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Vali Dr. Erdinç Yılmaz ve diğer yetkililer ile vatandaşlar katıldı.