Kuzey Irak'ta şehit düşen Mehmet Can memleket Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı
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Kuzey Irak'ta arama tarama faaliyetleri sırasında şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Mehmet Can'ın cenazesi, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde toprağa verildi. Törene, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Vali Dr. Erdinç Yılmaz ve diğer yetkililer ile vatandaşlar katıldı.
Kuzey Irak'ta şehit düşen Mehmet Can memleket Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı
OSMANİYE - Kuzey Irak'ta arama tarama faaliyetleri sırasında şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Mehmet Can cenazesi, memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde toprağa verildi.
Kuzey Irak'ta Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde arama tarama faaliyetleri sırasında şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Mehmet Can'ın naaşı, memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Yarbaşı Beldesi Karaçarlı Mahallesi'ne getirildi, baba evinde helallik alındı.
Ardından Atatürk Parkına getirilen naaş, burada kılınan cenaze namazı sonrası Karaçarlı mezarlığında toprağa verildi.
Törene, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Vali Dr. Erdinç Yılmaz, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin TOKEL, 12'nci Komando Tugay Komutanlığı Komutan Vekili ve Garnizon Komutanı Piyade Komando Albay Turgut Muhammet Çalışkanlar, Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner, Yarbaşı Belediye Başkanı Mustafa Kaynar, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.