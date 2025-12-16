İran ile Rusya, Kuzey-Güney Koridoru'nun hayata geçirilmesini görüştü

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, Kuzey–Güney Koridoru'nun tesis edilmesi için gerekli anlaşmaların yürürlüğe konulacağını söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Tahran'a resmi ziyarette bulunan Rusya Başbakan Yardımcısı Vitaliy Savelyev ile Laricani, Kuzey-Güney Koridoru projesinin hayata geçirilmesi için mevcut engellerin giderilmesi ve sürecin uygulama aşamasına geçilmesini ele aldı.

Laricani, "Kısa bir zaman dilimi içinde mevcut tüm kurumsal engeller giderilecek ve Kuzey-Güney Koridoru'nun hukuki ve fiili olarak tesis edilmesi için gerekli anlaşmalar yürürlüğe konulacaktır." dedi.

İranlı yetkili, bu koridorun güzergahında yer alan tüm arazilerin yıl sonuna kadar devlet mülkiyetine geçirileceğini böylece projenin kesintisiz ve bütünlük içinde ilerleyeceğini belirtti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Savelyev ise konuşmasında, projenin hızlandırılması ve uygulama sürecinin başlatılması için Moskova'nın hazır olduğunu ifade etti.

Kuzey-Güney Koridoru'nun, iki ülkenin işbirliğini pekiştirmeye yönelik ortak stratejinin bir parçası olduğu vurgulanan görüşmede taraflar, üst düzeyde takip mekanizmalarının devreye alınması ve iki ülkenin ilgili kurumları arasındaki koordinasyonun düzenli şekilde sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru, 12 Eylül 2000'de Rusya, İran ve Hindistan arasında imzalanan anlaşmayla kuruldu. Sonraki yıllarda aralarında Azerbaycan ve Türkiye'nin de bulunduğu 10 ülke daha bu projeye katıldı.

Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru ile Hindistan'dan Rusya'ya, aynı zamanda Kuzey ve Batı Avrupa'ya giden yüklerin ulaşım sürelerinin azaltılması amaçlanıyor.