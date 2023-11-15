Kuzey Ege ve Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kuzey Ege ve Doğu Karadeniz için fırtına uyarısında bulundu. Kuzey Ege'nin kuzeyinde rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'de ise rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın 17 Kasım Cuma sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kuzey Ege ve Doğu Karadeniz için fırtına uyarısında bulundu.
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'nin kuzeyinde rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz'de ise rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın 17 Kasım Cuma sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.