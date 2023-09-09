Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege, Marmara ve Batı Karadeniz'de yarın fırtına bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın pazartesi öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kuzey Ege, Marmara ve Batı Karadeniz'de yarın fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinde Kuzey Ege'nin kuzeyinde, öğleden itibaren genelinde, kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, pazartesi öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Marmara'da da rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Batı Karadeniz'de, Zonguldak ve Bartın'da rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğudan etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Yarın gece saatlerinde fırtınanın etkisini kaybetmesi bekleniyor.