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Kuzey Ege İçin Kuvvetli Fırtına Uyarısı

Kuzey Ege İçin Kuvvetli Fırtına Uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kuzey Ege'de yarın akşam saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde fırtına beklendiğini duyurdu. Fırtınanın çarşamba öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kuzey Ege için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, çarşamba günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
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