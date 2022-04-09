Kuzey Ege Denizi'nde fırtına uyarısı - Haberler

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Kuzey Ege Denizi'nde fırtına uyarısı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Kuzey Ege Denizi'nde fırtına uyarısı

KUZEY Ege Denizi'nde yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu, 11 Nisan sabah saatlerinden itibaren ise kuzeybatı yönlerinden fırtına eseceği tahmin ediliyor.

KUZEY Ege Denizi'nde yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu, 11 Nisan sabah saatlerinden itibaren ise kuzeybatı yönlerinden fırtına eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Kuzey Ege Denizi için fırtına uyarısı yaptı. Fırtınanın, Kuzey Ege Denizi'nde, yarın saat 12.00 itibarıyla güney ve güneydoğu yönlerinden esmesinin beklendiği bildirildi. Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren ise fırtınanın kuzeybatı yönünden etkili olacağının tahmin edildiği kaydedildi. 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) esmesi beklenen fırtınanın deniz ulaşımında aksamalara neden olabileceği üzerine vatandaşlar ve denizciler uyarıldı.


İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ege Denizi, Güneydoğu, Fırtına, Nisan, Güncel, Haberler

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