Kuzey Ege'deki çadır ve karavan kamplarında bayram rezervasyonları doldu

Kurban Bayramı ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü arasında kalan iki günün idari izin olarak açıklanmasının ardından iç turizmin önemli destinasyonlarından Kuzey Ege'de tatillerini geçirmek isteyenler, çadır ve karavan kamplarında rezervasyon yoğunluğu oluşturdu.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi ile Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesi arasındaki 145 kilometrelik sahil şeridini kapsayan Kuzey Ege'ye tatilcilerin ilgisi artıyor.

Bölgedeki kamp alanlarına çadırıyla gelerek konaklayanlardan gecelik kişi başı 75 lira, karavanıyla gelenlerden ise kişi başı ücrete ek olarak 150 lira alınıyor. Çadır kiralayanların ödediği ücrete, yatak, masa, sandalye, mutfak, duş ve tuvalet kullanımı da dahil ediliyor.

Edremit Körfezi Turizm İşletmecileri Derneği Kurucu Başkanı Yahya Yavuz, AA muhabirine, Kuzey Ege'nin doğa, termal ve tarih turizmi açısından zengin seçeneğe sahip olduğunu söyledi.

Edremit Körfezi'nin özellikle iç turizme hizmet verdiğini anlatan Yavuz, şöyle konuştu:

"Kuzey Ege'deki birçok otel, motel ve pansiyonlar neredeyse Kurban Bayramı rezervasyonlarını kapattı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ve Kurban Bayramı tatiline aradaki iki günün de dahil edilmesiyle bölgemiz yerli turistler tarafından oldukça rağbet gördü. Bölgemizde hizmet veren onlarca çadır ve karavan kamp alanları da hemen hemen yüzde 100 doluluğa ulaştı. Doğayı ve sakinliği tercih edenler çadır ve karavan kamplarda bayram tatilini geçirecek."

Kamplarda rezervasyon yaptırmadan yola çıkmayın önerisi

Burhaniye ilçesi Ören Sahili'nde çadır kampı işleten Attila Altın da Kurban Bayramı rezervasyonlarının bir ay öncesinden dolduğunu bildirdi.

Bayram tatiline çıkacakların kamplarda rezervasyon yaptırmadan yola çıkmamasını tavsiye eden Altın, "Çünkü kampımız doldu. Kimse rezervasyonsuz veya bilgi almadan yola çıkmasın. Herkes yola çıkmadan önce bir telefon açsın. Kurban Bayramı sonrasında rezervasyonlar açık. Bayramdan sonra rezervasyon talepleri olabilir. Yerimiz var. Gelmek isteyenler gelebilir." ifadelerini kullandı.

Edremit ilçesi Güre Mahallesi'ndeki sahilde çadır kampı işleten Halil Görmen ise şu anda bayram tatili için yüzde 70'in üzerinde doluluğu yakaladıklarını belirterek, Kurban Bayramına bir gün kala yüzde 100 doluluğa ulaşacaklarını belirtti.