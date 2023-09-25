Kuzey Ege'de Fırtına Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Kuzey Ege'de rüzgar bu akşamdan itibaren fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın salı günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Kuzey Ege'de rüzgar bu akşamdan itibaren fırtına şeklinde esecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Ege Denizi'nde rüzgar, bugün akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, zaman zaman 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Fırtınanın, salı günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.