Kuzey Ege'de Fırtına Uyarısı
Kuzey Ege'nin kuzeyinde rüzgar bugün geceden itibaren fırtına şeklinde esecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, fırtınanın salı günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Denizde ve karada ulaşımda aksamalar yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.
Kuzey Ege'nin kuzeyinde rüzgar bugün geceden itibaren fırtına şeklinde esecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'nin kuzeyinde rüzgarın, bugün gece saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, salı günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Oluşması muhtemel riskler arasında denizde ve karada ulaşımda aksamaların meydana gelebileceği belirtildi.