Kuzey Ege'de Fırtına Uyarısı

Kuzey Ege'nin kuzeyinde rüzgar bugün geceden itibaren fırtına şeklinde esecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, fırtınanın salı günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Denizde ve karada ulaşımda aksamalar yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.