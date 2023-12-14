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Kuzey Ege'de fırtına bekleniyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'nin kuzeyinde yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Rüzgarın cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren genelinde kuzey ve kuzeydoğudan 7 ila 9, zaman zaman 10 kuvvetinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kuzey Ege'de fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'nin kuzeyinde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren, cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren genelinde kuzey ve kuzeydoğudan 7 ila 9, zaman zaman 10 kuvvetinde tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Güncel

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