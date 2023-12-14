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Kuzey Ege'de fırtına bekleniyor

14 Aralık 2023 18:33 Güncelleme: 18:35 Abone Ol

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'nin kuzeyinde yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Rüzgarın cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren genelinde kuzey ve kuzeydoğudan 7 ila 9, zaman zaman 10 kuvvetinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.