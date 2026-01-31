Haberler

Gökçeada-Kabatepe hattında yarın bazı feribot seferleri iptal edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı feribot seferleri iptal edildi. GESTAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, belirli seferlerin gerçekleştirileceği, diğer seferlerin ise iptal olduğu bildirildi.

Kuzey Ege'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan feribot seferlerinin bazıları iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'nin açıklamasında, Kabatepe-Gökçeada hattında olumsuz hava koşullarından dolayı Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 09.00 ve 21.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye ise saat 07.00 ve 19.00 seferlerinin yapılacağı, Kabatepe'den saat 13.00 ve 17.00, Gökçeada'dan da saat 11.00 ve 15.00 seferlerinin iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyredeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
İstanbullular dikkat! Tarih verildi, dondurucu soğuklar geliyor

Tarih verildi! Dondurucu soğuklar geri geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenomen Mika Raun Can tutuklandı

Gözaltına alınan Mika Raun hakkında karar verildi
Gülben Ergen'den Fatih Ürek'e duygusal veda

Gülben'den çok konuşulacak paylaşım! Onu üzenleri unutmayacağım
Bu işte bir terslik var: Heyecanla bekledikleri bebek siyahi olunca işler karıştı

Heyecanla bekledikleri bebek siyahi olunca işler karıştı
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Fenomen Mika Raun Can tutuklandı

Gözaltına alınan Mika Raun hakkında karar verildi
Galatasaray'a Sane'den kötü haber! Haftalarca forma giyemeyecek

Sane'den kahreden haber! Haftalarca sahadan uzak kalacak
Immobile, Bologna'dan da ayrılıyor! İşte yeni adresi

Bologna'dan da ayrılıyor! Yeni takımı çok sürpriz