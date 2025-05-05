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Kuzey Ege'de Deniz Sezonu Coşkuyla Açıldı

Kuzey Ege'de Deniz Sezonu Coşkuyla Açıldı
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Balıkesir'in Ege bölgelerinde deniz sezonu gençlerin katılımıyla açıldı. Ören Plajı'nda buluşan gençler, denizin keyfini çıkarırken herkesi plaja davet etti.

Kuzey Ege'de deniz sezonu açıldı

BALIKESİR - Balıkesir'in Burhaniye, Edremit, Gömeç ve Ayvalık ilçelerinin de içinde bulunduğu Ege'de deniz sezonu açıldı. Yörede, güzel havayı gören gençler sahilleri doldururken, kendilerini Ege'nin sularına attı.

Burhaniye'nin Ören Plajında buluşan gençler plajdaki ağaç iskeleden denize atlarken, herkesi Ören'i beklediklerini söyledi. Gençler, deniz sezonunu açtıklarını kaydederken, suyun iyi olduğunu söyledi. Herkesi Ören'e beklediğini kaydeden Yiğit Erkurt, " Sezonu açtık. Herkesi Ören'e bekliyoruz. Deniz güzel. Suyu güzel. Herkes denize gelsin" dedi. İsmail Durmuş da, " Bu gün hava çok iyi. Ören'in denizi mükemmel. Sezon ilk defa açtım. Herkesi Burhaniye'ye bekliyoruz. Denize gelmenizi tavsiye ederim" diye konuştu. İstanbul'dan gelen Barış Irmak ise, " İstanbul Çekmeköy'den geldim. Balıkesir Ören'in denizi gayet güzel. Temiz bir denizi var. İstanbul'dan ilk defa geldim buraya. Deniz biraz soğuk ama, Mayıs ortası ile Haziran başı gibi tamamıyla sıcak olacaktır. Şu an bazı kişiler denize girmek istiyorsa biraz soğuk olabilir. Yani yazın gelebilirsiniz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATMA TALAY - Güncel
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