Kuzey Çin Ovası'ndaki En Büyük Tatlı Su Gölünün Ekosistemi İyileşti

Çin'in kuzeyinde yer alan Hebei eyaletindeki Xiong'an Yeni Bölgesi'nde su korumaya yönelik yürütülen çalışmalar, Baiyangdian Gölü'nün su kalitesi ve ekosistemini büyük ölçüde iyileştirerek meyvelerini verdi.

Çalışmalar sayesinde göl bölgesi 238 kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Bu sayı, yeni alanın kurulmasından önceki miktara göre 32 daha fazla kuş türüne işaret ediyor.

SES (Çince): CHENG GANG, Müdür Yardımcısı, Ekoloji ve Çevre Bürosu, Xiong'an Yeni Bölgesi:

"Kuşlar ekosistemin önemli bir parçası. İnsanlık ve doğa arasındaki uyumu daha da geliştirmek için ekosistemi geliştirmeye devam edeceğiz."

Baiyangdian, Hebei eyaletinde bulunan Kuzey Çin Ovası'ndaki binlerce su kanalı ve su yolundan oluşan en büyük tatlı su gölü.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Çin'in Xiong'an bölgesinden bildiriyor.(XHTV)