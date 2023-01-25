KUZEY CAROLİNA - ABD'deki cinayetler zincirine bir yenisi daha eklendi: 3 ölü, bir yaralı Güncel Haberler ABD'nin Kuzey Carolina eyaletine bağlı Robeson County'de işlenen cinayet sonucu 3 kişi öldürüldü, bir kişi de yaralandı. ABD'nin Kuzey Carolina eyaletine bağlı Robeson County'de işlenen cinayet sonucu 3 kişi öldürüldü, bir kişi de yaralandı. Ağır yaralandığı bildirilen kişi, Red Springs'te bulunan hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen güvenlik güçleri bölgeyi kordon altına alırken, cinayetin işlendiği alanda delil araması gerçekleştirildi. Kaynak: AA / Güncel Kuzey Carolina Güncel Haberler

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