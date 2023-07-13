Kuzey Ankara Protokol Yolu Tüneli'ndeki Tadilat Çalışmaları Devam Ediyor
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kuzey Ankara Protokol Yolu Tüneli'ndeki tadilat çalışmalarının ikinci aşamasına geçildiğini duyurdu. Çalışmaların 70 günde tamamlanması planlanıyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Kuzey Ankara Protokol Yolu Tüneli'ndeki tadilat çalışmalarının ikinci aşamasına geçildiğini bildirdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yapım aşamasındaki yanlış imalat nedeniyle üzerindeki kayaların düşmesi olaylarının yaşandığı tünelin tadilat çalışmaları sürüyor, ikinci aşamaya geçilen çalışmaların 70 günde tamamlanması planlanıyor.
???????"Kuzey Ankara Protokol Yolu Tünel Giriş ve Çıkış Heyelan Önleme İşi" kapsamındaki çalışmalar, Ankara Büyükşehir Belediyesinin şeffaf yönetim anlayışı gereği belediyenin internet adresinden canlı izlenebilecek.
Açıklamaya göre, Ankara- Esenboğa Havalimanı istikametindeki tadilat çalışmaları kapsamında, Esenboğa Havalimanı-Ankara istikameti araç trafiğine kapatıldı.
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