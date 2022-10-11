Kuzey Akım: NATO bölgede konuşlu güçlerini ikiye katladı

Kuzey Akım yakınlarında NATO güçlerinin iki katına çıktığını söyleyen Stoltenberg, Rusya'nın saldırılarını "zayıflık göstergesi" olarak nitelendirdi.

Kuzey Akım yakınlarında NATO güçlerinin iki katına çıktığını söyleyen Stoltenberg, Rusya'nın saldırılarını "zayıflık göstergesi" olarak nitelendirdi. Stoltenberg, nükleer savaş tatbikatı yapacakları bilgisini de aktardı.NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, 12-13 Ekim'de yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde Brüksel'de basın toplantısı düzenledi. Stoltenberg, Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarının bulunduğu Baltık ve Kuzey denizlerinde konuşlu NATO donanma güçlerinin iki katına çıkarıldığını açıkladı.

Stoltenberg, ittifakın söz konusu kararı, Kuzey Akım boru hatlarının uğradığı "sabotajın" ardından, bölgedeki NATO altyapısını korumak amacıyla aldığını ifade etti. Stoltenberg, "Baltık ve Kuzey denizlerindeki varlığımızı devriye uçakları ve denizaltı kabiliyetleri ile 30 gemiye yükseltmek suretiyle iki katına çıkarmış bulunmaktayız" diye konuştu.

Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarında kısa süre önce yaşanan sızıntıların nedeni tam olarak belli olmasa da, yürütülen incelemelere göre, sızıntıların nedeninin sabotaj olduğu ihtimali ağır basıyor.

" Rusya'nın saldırıları zayıflığının kanıtı"

Rusya'nın Pazartesi sabahı Kiev'in de aralarında bulunduğu çeşitli Ukrayna kentlerine düzenlediği füze saldırılarına da değinen Stoltenberg, müttefiklerin Kiev'e desteklerini "artırarak sürdürme" taahhüdünde bulunduğunun altını çizdi.

"Dün gördüklerimiz aslında bir zayıflık göstergesidir çünkü Rusya gerçekte savaş meydanında ilerleme kaydedemiyor. Rusya aslında savaş meydanında kaybetmekte" değerlendirmesinde bulunan Stoltenberg, "Bu duruma Ukrayna kentlerine ayırt gözetmeyen saldırılar düzenleyerek, sivilleri ve kritik altyapıyı vurarak karşılık veriyorlar" diye konuştu.

NATO nükleer tatbikat yapacak

Öte yandan Genel Sekreter Stoltenberg, NATO'nun yıllık nükleer karşılık tatbikatı "Steadfast Noon"un, planlandığı üzere gelecek hafta yapılacağını teyit etti.

Stoltenberg, "Bu, caydırıcılığımızı güvenli ve etkili kılmak amacıyla her yıl düzenlediğimiz, rutin bir tatbikattır" dedi.

Rusya'nın "örtülü nükleer tehditlerine" atıfta bulunan NATO Genel Sekreteri, "Rusya bir nükleer savaşın kazanılamayacağını ve asla savaşılmaması gerektiğini biliyor" diye konuştu. Stoltenberg, "Rusya'nın nükleer güçlerini yakından gözlemliyoruz. Şu ana kadar Rusya'nın konumlanmasında bir değişiklik görmedik ancak tetikte olmayı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

AFP,dpa/BÜ,BÖ