Kuzey Akım'daki sızıntılarda sabotaj şüphesi

Rus gazını Almanya'ya ulaştırmak üzere inşa edilen Kuzey Akım boru hatlarında bir gün içinde üç sızıntının ortaya çıkması sabotaj kuşkusuna yol açtı.

Rus gazını Almanya'ya ulaştırmak üzere inşa edilen Kuzey Akım boru hatlarında bir gün içinde üç sızıntının ortaya çıkması sabotaj kuşkusuna yol açtı.Rus doğal gazını Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya taşımak üzere inşa edilen Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındabir gün içinde üç sızıntıkeşfedilmesi, sabotaj şüphesini beraberinde getirdi.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, "Şu an itibarıyla ne olup bittiğiyle ilgili ayrıntıları henüz bilmiyoruz. Ama bir sabotaj eyleminin söz konusu olduğunu açıkça görüyoruz" derken Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, eş zamanlı gaz sızıntılarının bir tesadüf olmasının düşünülemeyeceğini söyledi.

Rusya'dan yapılan açıklamada da gaz sızıntısından "çok büyük" endişe duyulduğu ve sabotaj ihtimalinin göz ardı edilmediği belirtildi.

Kuzey Akım 2'nin işletmecisi Nord Stream 2 AG'nin sözcüsü Ulrich Lissek de olayı kuşkulu bulduklarını belirterek "boru hatlarının, tek bir gemi kazası gibi olaylarla aynı anda hasar görme ihtimali olmayacak şekilde döşendiğini" kaydetti.

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Alman güvenlik kaynakları, pek çok bulgunun bir sabotaja işaret ettiğini, sızıntıların bir saldırıdan kaynaklanması durumunda bu derece kapsamlı bir işin arkasında sadece bir devletin bulunabileceğini belirtti.

Sismologlar bölgede iki patlama kaydetti

İsveç Ulusal Sismoloji Ağı, Baltık Denizi'nde Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2'den gaz sızıntısının olduğu bölgede iki patlamanın kayıtlara geçtiğini bildirmişti. Danimarka'ya bağlı Bornholm adası yakınındaki iki patlama sonrası hatlardan büyük miktarda enerji sızıntısı kaydedildiği belirtildi. İlk patlamanın Pazar'ı Pazartesi'ye bağlayan gece saat 2.04'te, ikincisinin Pazartesi akşamı 19.04'te meydana geldiği bildirildi.

Pazartesi günü boru hattında basıncın aniden düşmesi sonrası Kuzey Akım 1'de iki, Kuzey Akım 2'de bir boruda sızıntı ortaya çıkarılmıştı.

Almanya, yapımı tamamlanan ve faaliyete hazır durumdaki Kuzey Akım 2'nin onay sürecini Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından iptal etmiş, faaliyetteki Kuzey Akım 1'den gaz akışı ise Rusya tarafından tadilat işlemlerinde Rusya'ya yönelik yaptırımlardan kaynaklı aksamalar gerekçe gösterilerek durdurulmuştu.

dpa,AFP/BK,BÖ