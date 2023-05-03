Kuzey Afrika'dan İspanya'ya düzensiz göç yılın ilk dört ayında yüzde 36,9 azaldı

Kuzey Afrika'dan İspanya'ya yönelen düzensiz göç 2023'ün ilk dört ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36,9 geriledi.

Kuzey Afrika'dan İspanya'ya yönelen düzensiz göç 2023'ün ilk dört ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36,9 geriledi.

İspanya İçişleri Bakanlığının verilerine göre, 2023'ün ilk dört ayında Kuzey Afrika'dan İspanya kıyılarına ve Fas tarafındaki Ceuta ve Melilla şehirlerine toplam 6 bin 525 düzensiz göçmenin giriş yaptığı bildirildi.

Bakanlık, 2022'nin aynı dönemine oranla ülkeye düzensiz göçmen girişinin yüzde 36,9 azaldığını belirtti.

En büyük düşüş yüzde 51,5 ile Kanarya Adaları bölgesine olurken, 1 Ocak - 30 Nisan tarihleri arasında buraya toplamda 73 tekneyle 3 bin 211 düzensiz göçmenin geldiği, 2022'nin aynı döneminde bu sayının 6 bin 624 olduğu kaydedildi.

Benzer düşüşler, Ceuta ve Melilla kentlerinde de görüldü.

Düzensiz göçmen akınının en çok arttığı bölge ise ilk dört ayda yüzde 28,9 artışla 2 bin 954 kişinin geldiği İspanya'nın doğusundaki Balear Adaları oldu.

İspanya'nın 2022'nin ikinci yarısından itibaren Fas ile ilişkilerini normalleştirip, ikili işbirliği anlaşmaları imzalaması düzensiz göçmen sayısının azalmasında etkili olduğu belirtiliyor.