Kuzey Afrika'dan İspanya kıyılarına gelmeye çalışan 44 düzensiz göçmen teknenin batması sonucu öldü

Batı Sahra kıyılarından yola çıkan ve İspanya'nın güney batısındaki Kanarya Adaları'na gelmeye çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 44 kişinin öldüğü bildirildi.

İspanyol sivil toplum örgütü Caminando Fronteras tarafından yapılan açıklamada, Atlas okyanusuna kıyısı olan Batı Sahra'nın batısındaki Bojador'dan yola çıkan ve düzensiz göçmen taşıyan bir teknenin Kanarya Adaları'na gelmeye çalıştığı sırada battığı, içindeki 44 kişinin öldüğü, 12 kişinin ise kurtulduğu bildirildi.

Caminando Fronteras'ın sözcüsü Helena Maleno, hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerden 7'sinin cesedinin denizden çıkartıldığını, geri kalanının ise halen denizde olduğunu aktardı.

Aynı bölgede 11 Mart'ta da benzer bir olay yaşanmış ve teknenin batması sonucu kadın ve çocukların olduğu 40'tan fazla düzensiz göçmen yaşamını yitirmişti.

Kuzey Afrika kıyılarından Kanarya Adaları'na doğru göç son yıllarda büyük artış gösterirken, yılbaşından bu yana 7 binden fazla düzensiz göçmen İspanya tarafına gelmiş ve bu dönemde bir yıl öncesine oranla yüzde 60'a yakın artış görüldüğü bildirilmişti.