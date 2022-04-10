Kuzenlerin 'müzikçalar' kavgası cinayetle bitti

Olay, dün saat 10.30 sıralarında Silivri Piri Paşa Mahallesi'nde bulunan bir restoranın önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Cumaziye D., iki arkadaşıyla kahvaltı yaparken, kuzeni Reytan T. restorana geldi. Reyhan T. ödünç verdiği müzikçalarını geri almak istediğini söyledi. Kuzenler arasında restoranda başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Restoran çalışanları araya girerek iki kuzeni dışarı çıkardı.

ÜZERİNE KOŞTU, BIÇAKLADI

"BİR ANDA YERE DÜŞTÜ"

Yaşananları anlatan restoran çalışanı Hüseyin Genç, "Üç kız çorba içmeye geldi. Çorbayı bitirmek üzerelerken, yanlarına bir kız daha geldi, tartışmaya başladılar. Kavgayı ayırmak için araya girdik, 'Burası kavga etme yeri değil' diye uyardık. Buradan ayrıldılar, karşı tarafa geçtiler. Orada da kavga etmişler. Sonra kızlardan biri aniden yere düştü, ben de 112'yi aradım" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.