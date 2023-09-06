Kuzenlerin jetski gezisi ölümle sonuçlandı: 1 ölü

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 kuzenin kullandığı jetskilerin çarpışması sonucu 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Olay bugün akşam saatlerinde Boğaz Mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Manavgat Irmağı Sorgun Boğaz Mevkiinde Erdeniz T.ve teyzesinin oğlu Emir Koşar'ın kullandığı jetskiler çarpıştı. Feci kazada Anadolu lisesi öğrencisi 16 yaşındaki Emir Koşar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak getirildiği hastanede hayatını kaybetti. Olayı duyup hastaneye gelen iki gencin yakınları fenalık geçirdi.Kazaya karışan Erdeniz T. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gözlem altına alındı.