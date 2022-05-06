Kuzeniyle oynarken sulama kanalına düşen Mehmet, toprağa verildi

AKSARAY'da, kuzeniyle oynarken sulama kanalına düşüp boğulan Mehmet Kav (6), toprağa verildi.

Olay, dün saat 12.30 sıralarında, Gülağaç ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Babaannesi Gönül Kav'ın cenazesi için Afyonkarahisar'dan ailesiyle Aksaray'a gelen Mehmet Kav, kuzeni ile sulama kanalı kenarında oynarken, korkulukların olmadığı yerden suya düştü. Bir süre suda çırpınan Mehmet, gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Suda hareketsiz bulunan Mehmet, ambulansla önce Gülağaç Devlet Hastanesi'ne götürüldü, buradan da Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Duran kalbi yeniden çalıştırılan Mehmet Kav, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde otopsi işlemleri tamamlanan Mehmet Kav'ın cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak Gülağaç ilçesine getirildi. İlçe mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrası babası Fatih Kav ile annesi Özlem Kav ve yakınlarının gözyaşları arasında küçük Mehmet, toprağa verildi.