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Bucak'ta Akraba Katliamı: Pompalı Tüfekle Vurulan Genç Hayatını Kaybetti

Bucak'ta Akraba Katliamı: Pompalı Tüfekle Vurulan Genç Hayatını Kaybetti
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Burdur'un Bucak ilçesinde, O.A. adlı 23 yaşındaki genç, halasının oğlu Beytullah Soylu'yu otomobilinin önünü keserek pompalı tüfekle vurdu. Göğsünden ağır yaralanan 24 yaşındaki Beytullah, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan O.A., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

BURDUR'un Bucak ilçesinde otomobilinin önünü kesen dayısının oğlu O.A. (23) tarafından pompalı tüfekle vurulan Beytullah Soylu (24), yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Bucak ilçesi Yunus Emre Mahallesi Sultan Hamit Caddesi 811 Sokak kavşağında meydana geldi. O.A., halasının oğlu Beytullah Soylu'nun kullandığı 15 ACV 879 plakalı otomobilin önünü kesip pompalı tüfekle ateş etti. Göğsünden ağır yaralanan Beytullah Soylu'nun hareket eden otomobili, park halindeki 15 EV 347 plakalı araca çarptı. O.A. ise kaçtı.

İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleden sonra ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne götürülen Beytullah Soylu yapılan tüm çabaya karşın kurtarılamadı. Bucak Sanayi Sitesi'nde oto tamircisi olan Soylu'nun cenazesi morga konuldu.

Bucak Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan O.A.'yı yakalayıp, gözaltına aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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