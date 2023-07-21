Bursa'da meydana gelen kazada, kuzeninin kullandığı TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. TIR şoförü, kurtarmaya çalıştığı sürücünün amcasının oğlu olduğunu görünce şaşkınlığını dile getirdi. Kazanın ardından gözaltına alınan TIR şoförü ifadesinde, kuzeninin ölümünden dolayı üzgün olduğunu belirtti.

BURSA'da, kuzeninin kullandığı TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Bayram Uras (41) hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan TIR şoförü Uğur Can Uras'ın (22) ifadesinde, "Kurtarmaya çalıştığım sürücünün, amcamın oğlu olduğunu görünce gözlerime inanamadım. Kuzenim olması beni çok üzdü" dedi.

Kaza, saat 01.30 sıralarında İnegöl ilçesi Bursa-Ankara kara yolunda meydana geldi. İnegöl'den Bursa yönüne giden Bayram Uras yönetimindeki 16 PF 600 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonuna giriş yapmak için yavaşlayan Uğur Can Uras'ın kullandığı 16 NA 49 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, TIR'ın altına giren otomobilin sürücüsü Bayram Uras araçta sıkıştı.

Bayram Uras'ın cenazesi, İnegöl'de sabah saatlerinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.