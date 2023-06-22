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Kuzenine Alacak Verecek Nedeniyle Saldırdı

Kuzenine Alacak Verecek Nedeniyle Saldırdı

Güncel Haberler

FATİH'te aralarındaki alacak verecek nedeniyle kuzeninin iş yerine giden kişi çıkan tartışma sonrası kuzenini bıçakladı. Bıçaklı saldırgana yaralı ve ağabeyi taburelerle saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

FATİH'te aralarındaki alacak verecek nedeniyle kuzeninin iş yerine giden kişi çıkan tartışma sonrası kuzenini bıçakladı. Bıçaklı saldırgana yaralı ve ağabeyi taburelerle saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Olay, 20 Haziran Salı Günü akşam saatlerinde Beyazıt'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre,  bir kişi aralarında alacak verecek meselesi olan kuzeninin iş yerini bastı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şüpheli yanında getirdiği bıçakla kuzeni Ömer Gelener'e savurdu. Gelener kendisini çevrede bulunan taburelerle savunmaya çalıştı. Saldırgan Gelener'i bıçakla yaraladı. Kardeşini o halde gören Gelener'in ağabeyi de çevreden aldığı taburelerle kuzenine saldırdı. Bıçaklı saldırgan daha sonra hızla olay yerinden kaçtı. Bıçakla yaralanan Ömer Gelener'e ilk müdahaleyi yan taraftaki kafede bulunan doktor etti. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri Gelener'i ambulansla hastaneye kaldırırken, polis ekipleri saldırganı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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