Kuzenine Alacak Verecek Nedeniyle Saldırdı

Olay, 20 Haziran Salı Günü akşam saatlerinde Beyazıt'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kişi aralarında alacak verecek meselesi olan kuzeninin iş yerini bastı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şüpheli yanında getirdiği bıçakla kuzeni Ömer Gelener'e savurdu. Gelener kendisini çevrede bulunan taburelerle savunmaya çalıştı. Saldırgan Gelener'i bıçakla yaraladı. Kardeşini o halde gören Gelener'in ağabeyi de çevreden aldığı taburelerle kuzenine saldırdı. Bıçaklı saldırgan daha sonra hızla olay yerinden kaçtı. Bıçakla yaralanan Ömer Gelener'e ilk müdahaleyi yan taraftaki kafede bulunan doktor etti. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri Gelener'i ambulansla hastaneye kaldırırken, polis ekipleri saldırganı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel