Kuzeni tarafından vurulan Gökhan T.'nin yere yığıldığı anlar kamerada
Samsun'un İlkadım ilçesinde kuzeni tarafından tabancayla vurulan Gökhan T.'nin kırtasiye dükkanına girip yere yığıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. O anlar sırasında dükkanda bulunan çocuklar ve yetişkinler büyük korku yaşadı.
YERE YIĞILDIĞI ANLAR KAMERADA
Samsun'un İlkadım ilçesinde kuzeni tarafından tabancayla göğsünden ve karnından vurulan Gökhan T.'nin kırtasiye dükkanının içerisine girip yere yığıldığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Bu sırada kırtasiyede bulunan bir çocuk iye yanındaki yetişkinlerin büyük korku yaşadığı görüldü.
Emre ÖNCEL/SAMSUN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel