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KUZENİ TARAFINDAN AV TÜFEĞİYLE VURULDU, YAKINLARIYLA 'KENDİNİZE İYİ BAKIN' DİYE VEDALAŞTI

Güncel Haberler

ADANA'nın Kozan ilçesinde sokakta tartıştığı kuzeni Cebrail A. tarafından av tüfeğiyle vurulan Seyhan A. (19), ambulanstan indirilirken, karşılaştığı ailesiyle Görüşürüz, kendinizi iyi bakın diye vedalaştı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde sokakta tartıştığı kuzeni Cebrail A. tarafından av tüfeğiyle vurulan Seyhan A. (19), ambulanstan indirilirken, karşılaştığı ailesiyle Görüşürüz, kendinizi iyi bakın diye vedalaştı.

Olay, saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Mahmutlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cebrail A., sokakta karşılaştığı kuzeni Seyhan A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Cebrail A., evden aldığı av tüfeğiyle kuzenine ateş açtı. Silahtan çıkan saçmalar Seyhan A.'nın vücuduna ve yüzüne isabet etti. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

EL SALLADI

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Seyhan A., ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil servis önünde ambulanstan inidirilen Seyhan A., hastaneye gelen ve gözyaşı döken ailesine, el sallayarak, Görüşürüz. Kendinize iyi bakın diyerek vedalaştı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheli Cebrail A. ile babası Hakan A.'yı gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cebrail Seyhan Kozan Güncel Haberler

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