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KUYUYA DÜŞEN KOYUNU İTFAİYE KURTARDI

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Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde kuyuya düşen koyun itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde kuyuya düşen koyun itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ulvi Kale Mahallesi Iğdır Bağları mevkiinde 15 metrelik su kuyusundan koyun sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Şarkikaraağaç Belediyesi itfaiye ekipleri durum değerlendirmesi yaparak ekipmanlarını hazırladı ve kuyuya girerek koyunu canlı olarak çıkardı. İtfaiye ekipleri koyunu daha sonra sahibine teslim etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Şarkikaraağaç İtfaiye Isparta Iğdır Güncel Haberler

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