Kuyuya Düşen Koyun İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde üstü açık bir kuyunun içine düşen koyun, itfaiye ekipleri tarafından hızlı bir şekilde kurtarıldı ve sağlıklı bir şekilde sahibine teslim edildi.
Kuyuya düşen koyun itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kuyuya düşen koyun, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin Uzgider Mahallesi'nde bir koyun, üstü açık kuyuya düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, merdiven ve halat yardımıyla kuyuya inerek mahsur kalan koyun çıkartıp sağlıklı bir şekilde sahibine teslim etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZEHRA GAYRETLİ - Güncel