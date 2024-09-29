Kuyuya Düşen Köpek AFAD Ekiplerince Kurtarıldı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir fabrikanın bahçesinde bulunan su kuyusuna düşen köpek, AFAD ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kuyuya düşen köpek AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Büyükkarıştıran Beldesinde bir fabrikanın bahçesindeki su kuyusundan köpek sesi geldiğini fark eden fabrika çalışanları durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu kurtarılan köpek, serbest bırakıldı.