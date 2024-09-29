Üye Girişi
Haberler

Kuyuya Düşen Köpek AFAD Ekiplerince Kurtarıldı

Kuyuya Düşen Köpek AFAD Ekiplerince Kurtarıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir fabrikanın bahçesinde bulunan su kuyusuna düşen köpek, AFAD ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kuyuya düşen köpek AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Büyükkarıştıran Beldesinde bir fabrikanın bahçesindeki su kuyusundan köpek sesi geldiğini fark eden fabrika çalışanları durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu kurtarılan köpek, serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel

Yerel Haberler Lüleburgaz Jandarma 3-sayfa Güncel Yaşam AFAD

Hakan Fidan, Nasrallah'ı öldüren İsrail'in kirli planını açıkladı

Bakan Fidan, Nasrallah'ı öldüren İsrail'in kirli planını açıkladı

 Netanyahu'dan suikastın ardından ilk açıklama! Yeni katliamların sinyalini verdi

Netanyahu'dan suikastın ardından ilk açıklama! Yeni katliamların sinyalini verdi

 Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay! Bir kadına cinsel saldırıda bulunup delil yetersizliğinden beraat etmiş

Polisi şehit eden suç makinesiyle ilgili isyan ettiren detay
Yazılım hatası pahalıya patladı! 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı

Büyük hata pahalıya patladı! 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatsa Belediyespor - Adıyaman FK Maçı Bilgileri Fatsa Belediyespor Adıyaman FK CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Fatsa Belediyespor Adıyaman FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fatsa Belediye Mazıdağı Fosfat Spor - Çayeli Spor Maçı Bilgileri Mazıdağı Fosfat Spor Çayeli Spor Maçı Hakkında Diyarbekir Spor - Karacabey Belediye Maçı Hakkında Afyonspor - Isparta 32 Maçının Yayın Bilgisi Mazıdağı Fosfat Spor Çayeli Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Mazıdağı Fosfat Spor Çayeli Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Mazıdağı Fosfat Spor Çayeli Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Mazıdağı Fosfat Spor Çayeli Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Diyarbekir Spor Karacabey Belediye CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Diyarbekir Spor Karacabey Belediye maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç Afyonspor Kulübü Isparta 32 Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Afyonspor Kulübü Isparta 32 Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Silivrispor-Balıkesirspor Maçı Detayları
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });