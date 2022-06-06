Kuyuya düşen kedi ve 2 yavrusunu itfaiye kurtardı - Haberler

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Kuyuya düşen kedi ve 2 yavrusunu itfaiye kurtardı

Demirören Haber Ajansı - Bahattin Albayrak - Güncel
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Kuyuya düşen kedi ve 2 yavrusunu itfaiye kurtardı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde su kuyusuna düşen anne kedi ve 2 yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde su kuyusuna düşen anne kedi ve 2 yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Eğrek Mahallesi'nde anne kedi ve 2 yavrusu 3 metre derinlikteki su kuyusuna düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kedi ve yavruları, kuyuda boğulmaktan kurtarıldı. Mahalle halkı, kedileri kurtaran ekiplere teşekkür etti.


Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Güncel

Nazilli İtfaiye kedi su Güncel Haberler

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