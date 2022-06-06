Kuyuya düşen kedi ve 2 yavrusunu itfaiye kurtardı - Haberler

Kuyuya düşen kedi ve 2 yavrusunu itfaiye kurtardı
Demirören Haber Ajansı - Bahattin Albayrak - Güncel
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AYDIN'ın Nazilli ilçesinde su kuyusuna düşen anne kedi ve 2 yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde su kuyusuna düşen anne kedi ve 2 yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Eğrek Mahallesi'nde anne kedi ve 2 yavrusu 3 metre derinlikteki su kuyusuna düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kedi ve yavruları, kuyuda boğulmaktan kurtarıldı. Mahalle halkı, kedileri kurtaran ekiplere teşekkür etti.
Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Güncel