Kuyuya Düşen Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, kuyuya düşen kedi itfaiye ekiplerinin başarılı çalışması sonucu kurtarıldı. Kızılcalar Mahallesi sakinleri, kedinin sesini duyduktan sonra itfaiyeye haber verdi.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde kuyuya düşen Kedi, itfaiye ekibinin çalışmasıyla çıkarıldı.
Kızılcalar Mahallesi'ndeki kuyudan kedi sesi geldiğini duyanlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Halatlarla özel düzenek kurarak kuyuya inen ekipler, kediyi kuyudan çıkardı.
Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel