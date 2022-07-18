Son dakika... KUYUYA DÜŞEN 7 YAVRU KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI Son dakika haberine göre ANTALYA'da çalılık alanda kuyuya düşen 7 yavru köpeği, itfaiye kurtardı. ANTALYA'da çalılık alanda kuyuya düşen 7 yavru köpeği, itfaiye kurtardı. Köpeklerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay, bilinmeyen bir saatte Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi'nde çalılık alanda meydana geldi. Çalılar arasında bulunan kuyuya 7 yavru köpek düştü. Gelen sesler üzerine durumu fark ederek köpekleri kuyudan çıkarmaya çalışanlar, başarılı olamayınca itfaiye ekiplerine haber verdi. Belirtilen adrese gelen ekipler, kuyu üzerinde bulunan çalıları temizledikten sonra köpekleri kurtardı. Yavru köpeklerin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Köpekler, kısa süreliğe bakması için bir hayvansevere teslim edildi. Kuyunun üzeri ise kapatıldı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Toros Dağları Konyaaltı İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika... KUYUYA DÜŞEN 7 YAVRU KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.