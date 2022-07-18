Son dakika... KUYUYA DÜŞEN 7 YAVRU KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberine göre ANTALYA'da çalılık alanda kuyuya düşen 7 yavru köpeği, itfaiye kurtardı.
ANTALYA'da çalılık alanda kuyuya düşen 7 yavru köpeği, itfaiye kurtardı. Köpeklerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay, bilinmeyen bir saatte Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi'nde çalılık alanda meydana geldi. Çalılar arasında bulunan kuyuya 7 yavru köpek düştü. Gelen sesler üzerine durumu fark ederek köpekleri kuyudan çıkarmaya çalışanlar, başarılı olamayınca itfaiye ekiplerine haber verdi. Belirtilen adrese gelen ekipler, kuyu üzerinde bulunan çalıları temizledikten sonra köpekleri kurtardı. Yavru köpeklerin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Köpekler, kısa süreliğe bakması için bir hayvansevere teslim edildi. Kuyunun üzeri ise kapatıldı.
Demirören Haber Ajansı / Güncel