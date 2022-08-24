Son dakika haberi | Kuyumcuyu soyan şüpheliler, dükkandaki iki görevliyi silahla yaraladı Güncel Haberler Son dakika habere göre İstanbul Gaziosmanpaşa'da kuyumcu dükkanını soyan iki kişi, iki görevliyi silahla yaraladı. İstanbul Gaziosmanpaşa'da kuyumcu dükkanını soyan iki kişi, iki görevliyi silahla yaraladı. Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi 911. Sokak'taki kuyumcu dükkanına motosikletle gelen iki soyguncu, silah tehdidiyle görevlilerden tezgahtaki altınları istedi. Dükkandaki bir miktar altını alan şüpheliler, kendilerini durdurmak isteyen iki görevliyi silahla yaraladıktan sonra kaçtı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek, kuyumcu dükkanında inceleme yaptı. Şüphelilerden biri, polisin çalışması sonucu yakalandı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Güncel Kaynak: AA / Halis Akyıldız Gaziosmanpaşa Güncel Haberler Son Dakika

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